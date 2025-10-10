Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:29, 10 октября 2025Экономика

Продажам китайских легковушек предсказали обрушение

Аналитик Корнев: Продажи легковушек из КНР могут упасть на 25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По итогам текущего года продажи новых легковых китайских автомобилей в России могут упасть на 25 процентов, если сравнивать с 2024 годом. Об этом предупредил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев. Его процитировало ТАСС.

Соответствующий показатель рискует опуститься до 700 тысяч штук. Общий объем продаж новых легковушек в 2025 году достигнет примерно 1,3 миллиона единиц.

Корнев обратил внимание, что всего за три квартала 2025 года продажи новых легковых автомобилей из КНР упали 29 процентов, а их доля на российском рынке оценивается в 54 процента. Таким образом, изначально завышенные планы многих китайских брендов рискуют оказаться невыполненными минимум на 30-35 процентов.

В конце августа сообщалось, что по итогам июля 2025 года доля китайских автомобилей в структуре российского рынка новых легковушек упала на шесть процентных пунктов в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    ВС России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА

    Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

    В России изменились цены на жилье

    Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

    Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

    В Госдуме рассказали о влиянии участников СВО на последующие поколения

    США нанесли серьезный урон экономике своего союзника

    Отец облил перцовкой обидчиков сына возле школы в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости