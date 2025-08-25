Экономика
10:54, 25 августа 2025Экономика

Доля китайских машин на российском рынке заметно упала

«Автостат»: Доля китайских машин на рынке новых легковушек РФ упала до 55,3 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По итогам июля 2025 года доля китайских автомобилей в структуре российского рынка новых легковушек упала на шесть процентных пунктов (п.п.) в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении показателя сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения: во втором летнем месяце прошлого года доля китайских легковушек на российском авторынке оценивалась в 61,3 процента. За 12 месяцев показатель просел до 55,3 процента, уточнили аналитики.

Несмотря на это, Китай по-прежнему сохраняет за собой статус крупнейшего игрока. На второй строчке с большим отставанием оказались российские бренды. На их долю к концу июля 2025-го пришлось в общей сложности 30,1 процента всего объема продаж на российском авторынке. В топ-3 благодаря наращиванию продаж Belgee вошла Белоруссия с результатом в 5,4 процента. На четвертом месте оказалась Япония (3,7 процента), а пятерку лидеров замкнула Германия (2,6 процента).

Ранее сообщалось, что по итогам июля дилеры смогли продать в России суммарно 65 тысяч легковых автомобилей китайских марок. Самую стремительную динамику за отчетный период продемонстрировали GAC, Belgee (совместный бренд Белоруссии и КНР) и Chery. На этом фоне эксперты призвали россиян не ждать в обозримом будущем окончания доминирования машин из Китая. Их доля в структуре продаж новых легковушек в РФ, прогнозируют аналитики, в среднесрочной перспективе не упадет ниже 50 процентов, несмотря на снижение доступности автозаймов, регулярное повышение утильсбора и общее удорожание машин.

