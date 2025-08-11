Россиян призвали не ждать ослабления доминирования китайских автобрендов

ТАСС: Доля китайских машин в структуре продаж в России составила 55 % в июле

По итогам июля 2025 года доля китайских автомобилей в структуре продаж новых машин в России составила свыше половины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании «Газпромбанк автолизинг».

За второй летний месяц автобренды из азиатской страны реализовали на территории РФ в общей сложности 65 тысяч легковых машин. Доля подобных транспортных средств в структуре продаж на внутреннем рынке составила 55 процентов.

Лидерами по темпам роста реализации оказались крупнейшие китайские производители. Самую стремительную динамику продемонстрировали GAC, Belgee и Chery. Прирост продаж первого бренда в России за отчетный период в месячном выражении составил 78 процентов (до 2,8 тысячи единиц), второго — 60 процентов (до 6,5 тысячи), а третьего — 52 процента (до 13,5 тысячи штук), а третьего — 6. В топ-5 по объемам продаж также вошли Geely (плюс 36 процентов, до 8,4 тысячи) и Changan (плюс 26 процентов, до 7,9 тысячи).

Доминирующее положение китайских брендов на российском авторынке с большой долей вероятности сохранится и в августе. По итогам последнего летнего месяца аналитики ожидают продажи машин из КНР в России на уровне примерно в 60-62 тысячи единиц при суммарной реализации авто в районе 110-115 тысяч. На этом фоне ожидать ослабления доминирования Китая на авторынке РФ в краткосрочной перспективе не приходится, пришли к выводу эксперты. Доля автобрендов из азиатской страны в обозримом будущем по-прежнему будет превышать 50 процентов.

Несмотря на затяжное падение продаж новых авто в России и массовое закрытие салонов, ряд китайских производителей пересмотрели свою ценовую политику в сторону повышения. На подобный шаг в начале августа решились, в частности, Chery, GAC и Omoda. Эксперты объясняли такого рода стратегию растущими издержками и падением рентабельности бизнеса. Так, только за первый квартал 2025 года в России закрылись 213 дилерских центров китайских брендов. На фоне масштабного затоваривания и жесткой денежно-кредитной политики Центробанка аналитики прогнозируют падение продаж машин из КНР в РФ на 15-17 процентов в текущем году.