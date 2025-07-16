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12:11, 16 июля 2025Экономика

Автомобильные стоки в России подсдулись

Аналитик Иванов: Складские резервы машин в России упали до 430-450 тысяч штук
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

По итогам июня 2025 года автомобильные стоки в России подсдулись и опустились в район 430-450 тысяч единиц. О снижении складских нераспроданных запасов машин в стране заявил глава департамента новых авто компании «Рольф» Николай Иванов. Его слова приводит «Автостат».

Для сравнения, в начале января складские авторезервы оценивались в рекордные 600 тысяч штук. Источник РБК тогда и вовсе говорил о запредельных 700 тысячах пылящихся машин. В большей степени проблемы с реализацией коснулись китайские производителей. Ближе к середине февраля объем стоков опустился примерно до 500 тысяч, а к настоящему времени упал еще на 50-70 тысяч, пояснил Иванов.

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Избавиться от ряда пылящихся на складах машин дилерам удалось во многом благодаря скидочными предложениям и акциям. Глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, в частности, отмечал усиление программ поддержки клиентов со стороны автодистрибьютеров. На этом фоне он прогнозировал оживление продаж новых машин в России в июле 2025 года и рост реализации до 95-100 тысяч авто.

Несмотря на увеличение продаж в последнее время говорить о преодолении кризисной ситуации со складскими запасами пока рано, утверждает Слуцкий. На внутренний рынок все еще поступает значительное число новых автомобилей, тогда как спрос на внутреннем рынке оставляет желать лучшего на фоне снижения доступности автозаймов и регулярного повышения утильсбора. В то же время традиционные летние производственные каникулы могут подтолкнуть интерес к более старым моделям, поступившим в продажу в 2024-м — начале 2025 года. Все это в конечном счете может привести к сокращению автостоков в РФ до 350 тысяч единиц к началу октября и примерно до 250 тысяч — к концу декабря, резюмировал Слуцкий.

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