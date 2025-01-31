На складах в России скопилось рекордно много машин

РБК: На складах российских автодилеров скопились рекордные 700 тысяч машин

В начале 2025 года на складах российских автодилеров скопились 700 тысяч новых машин, чего не наблюдалось уже очень давно. Для сравнения: годом ранее дилеры имели в запасе только около 400 тысяч штук. Об этом со ссылкой на источник на авторынке сообщает РБК.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский приводит схожую оценку остатков, а директор агентства «Автостат» Сергей Целиков говорит о 600 тысячах. По его словам, это рекордный показатель как минимум с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 рынок столкнулся с проблемами с логистикой.

Собеседник издания отмечает, что отечественных и иностранных автомобилей у автодилеров примерно поровну — 52 процента против 48 соответственно. Однако Целиков указывает, что на китайские легковые автомобили приходится 400 тысяч единиц, а 100 тысяч занимают российские марки. Оставшиеся 100 тысяч машин — это коммерческие автомобили, средние и тяжелые грузовики и автобусы.

Если исходить из продаж в ноябре-декабре, то имеющихся объемов хватит на четыре-пять месяцев этого года, подсчитал гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Глава «Автостата» объяснил, что в последний раз сравнимое затоваривание в России можно было наблюдать во время мирового финансового кризиса в позапрошлом десятилетии. Тогда продажи сократились в два раза — с 3 миллионов в 2008 году до 1,46 миллиона в 2009-м.

В прогнозе агентства говорится, что в 2025 году продажи легковых автомобилей в России упадут на 10 процентов, до 1,42-1,43 миллиона штук, хотя в пессимистичном варианте предусмотрено падение на 20 процентов, до 1,25 миллиона машин. Ольховский отмечает, что склады легковых автомобилей переполнены и у дистрибьюторов, поэтому они давят на дилеров, требуя увеличить продажи. До этого он сравнивал ситуацию с пузырем. В отрасли полагают, что сложившееся положение дел угрожает всем, кто брал кредиты для развития бизнеса.

Терлюкевич также считает очевидными риски закрытия дилерских центров из-за убытков. С ним соглашаются и другие представители отрасли. На этом фоне компании уже обратились к Минпромторгу с просьбой сделать что-то с наплывом китайских автомобилей и донастроить прогнозирование рынка в части спроса.

Ранее о грядущем массовом закрытии дилерских центров предупредил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его словам, в Москве процесс уже начался.