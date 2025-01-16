На российском авторынке заметили «пузырь»

Гендиректор ГК «Автодом» Ольховский рассказал о переполнении складов с машинами

Российские автомобильные дилеры, дистрибьюторы и поставщики столкнулись с проблемами переполненности складов. Об этом в комментарии агентству «Автостат» рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, назвавший ситуацию «пузырем».

По его словам, в конце 2024 года ситуация по складам была крайне негативной. В начале 2025-го машин накоплено столько, что хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно и на полгода, а за хранение вынуждены платить дилеры. Самые большие запасы скопились у наиболее востребованных марок, не сумевших быстро остановить поставки.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев добавил, что многие бренды осторожно строят планы на текущий год, так как 90 процентов их прогнозов на прошлый не оправдались. Во второй половине 2025 года ожидается сдержанная загрузка производства, что касается первой половины, то она уже была запланирована ранее.

Глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич пояснил, что многие китайские производители оказались не готовы к быстрому изменению тренда, что и привело к проблемам. По его мнению, текущее положение дел на рынке не выглядит стабильным. Без изменения подхода в отношениях дистрибьютор-дилер отрасль столкнется с проблемами.

Ранее сообщалось, что участники рынка ожидают уход отдельных китайских автобрендов из России из-за низких объемов продаж. Речь идет о таких марках, как Livan, Kaiyi, SWM и Foton. В частности, продажи крупных грузовиков последнего бренда в прошлом году рухнули более чем в два раза.