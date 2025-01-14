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09:36, 14 января 2025Экономика

Продажи новых грузовиков в России рухнули

«Ведомости»: продажи новых грузовиков в РФ в 2024 году упали на 18,8 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года в России продано 102 007 новых крупнотоннажных (полной массой более 16 тонн) грузовых машин (HCV), что на 18,8 процента меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные агентства «Автостат» пишут «Ведомости».

Лидером рынка с результатом 19 409 автомобилей (19 процентов) впервые стала китайская марка Sitrak. На второе место отодвинулся КамАЗ, у которого продано 17 254 машины (17 процентов). Если учитывать марки из топ-10, то сильнее всего рухнули продажи у Foton (минус 56,8 процента), а марки Dongfeng и Sany даже нарастили продажи на 99,8 и 77,4 процента.

Снижение спроса на грузовики на российском рынке сформировалось к середине года. В апреле спад составил 6 процентов, а в мае и июне — 17 процентов, и в дальнейшем ситуация ухудшалась.

В первом полугодии продажи КамАЗа упали почти на 20 процентов в годовом выражении, в том числе реализация всех грузовиков сократилась на 22 процента. По итогам первых девяти месяцев года чистый убыток производителя по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) достиг 3,831 миллиарда рублей (годом ранее прибыль 15,819 миллиарда).

На этом фоне производитель решил попробовать продавать свою продукцию через маркетплейсы. Так, на Ozon появилось объявление о продаже седельного тягача КамАЗ 54902-764-49 за 8,35 миллиона рублей, что на 50 тысяч рублей дороже, чем на официальном сайте.

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