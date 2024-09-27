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18:30, 27 сентября 2024Экономика

Упали продажи крупнейшего в России производителя грузовиков

«Интерфакс»: продажи «КАМАЗа» упали почти на 20 процентов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За первые шесть месяцев 2024 года продажи ПАО «КАМАЗ» снизились почти на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет компании.

Таким образом, в первом полугодии компания продала 18 тысяч 460 единиц автомобильной техники. Продажи грузовиков снизились на 22 процента, а автобусов — на два процента. При этом электробусов продали в 3,8 раза больше.

По итогам июня 2024 года «КАМАЗ» оказался самым востребованным брендом у российских покупателей грузовиков. На тот момент российский концерн удерживал за собой лидерство в сегменте грузовой транспортной техники третий месяц подряд. Однако в целом суммарные объемы продаж новых грузовиков в РФ упали на тот момент на 16,3 процента.

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