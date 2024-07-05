Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 5 июля 2024Экономика

В России заметно упали продажи грузовиков

«Автостат»: продажи новых грузовиков в России упали на 16,3 процента в июне

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам июня 2024 года суммарные объемы продаж новых грузовиков в России снизились на 16,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки 10 737 единиц. О заметном спаде реализации в этом сегменте сообщает «Автостат» со ссылкой на данные компании «ППК».

Аналитики фиксируют сокращение продаж новых грузовиков в стране третий месяц подряд. Так, в апреле спад составил 6 процентов, а в мае — 17 процентов. Таким образом, июньское снижение оказалось сопоставимо с майским.

Самым востребованным брендом у российских показателей стал KAMAZ. Отечественный концерн сохраняет за собой лидерство в сегменте грузовой транспортной техники третий месяц кряду. По итогам июня на долю производителя пришлось в общей сложности 18,3 процента от общего объема продаж. За первый летний месяц в стране продали суммарно 1966 грузовика отечественного бренда.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Цены на китайские машины в России резко снижаются. Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
Цены на китайские машины в России резко снижаются.Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
15 апреля 2024

На втором месте по объемам реализации оказался китайский SITRAK (1714 проданных грузовиков), а тройку лидером замкнул еще один бренд из КНР — Shacman (1408 единиц). В топ-5 попали в общей сложности четыре китайских производителя. Так, четвертую строчку занял FAW (1117 грузовиков), а пятую — Dongfeng (702 штуки), резюмировали эксперты.

Лидирующие позиции китайских брендов грузовиков на российском рынке объясняются в первую очередь уходом из РФ ряда крупнейших западных производителей. В первой половине июня 2024 года газета «Коммерсантъ» сообщила о начале процедуры ликвидации компании «Скания-Питер», являющейся дочерним предприятием шведского автоконцерна Scania CV Aktiebolag. В список основных задач российского подразделения входили производство и продажа грузовиков под брендом Scania.

Весной 2022 года о прекращении поставок транспортных средств в Россию объявил еще один шведский автоконцерн, выпускающий грузовики, — Volvo. Поводом для такого решения стало начало боевых действий на Украине.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном. О чем они договорились?

      Созданы искусственные дендриты мозга

      Гость интервью Собчак признался в обмане телеведущей

      Зеленский назвал проблемой номер один ситуацию с энергетикой

      Россиянина отправили в СИЗО за хищение денег женского монастыря

      «Многие уже в ужасе». Почему встреча Орбана с Путиным в Москве вызвала панику на Западе?

      В России высказались об остановке торгов турецкой лирой

      Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

      Победитель Олимпиады-1980 умер в возрасте 77 лет

      Президент Грузии обвинила правительство в подрыве партнерства с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше