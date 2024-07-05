В России заметно упали продажи грузовиков

«Автостат»: продажи новых грузовиков в России упали на 16,3 процента в июне

По итогам июня 2024 года суммарные объемы продаж новых грузовиков в России снизились на 16,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки 10 737 единиц. О заметном спаде реализации в этом сегменте сообщает «Автостат» со ссылкой на данные компании «ППК».

Аналитики фиксируют сокращение продаж новых грузовиков в стране третий месяц подряд. Так, в апреле спад составил 6 процентов, а в мае — 17 процентов. Таким образом, июньское снижение оказалось сопоставимо с майским.

Самым востребованным брендом у российских показателей стал KAMAZ. Отечественный концерн сохраняет за собой лидерство в сегменте грузовой транспортной техники третий месяц кряду. По итогам июня на долю производителя пришлось в общей сложности 18,3 процента от общего объема продаж. За первый летний месяц в стране продали суммарно 1966 грузовика отечественного бренда.

На втором месте по объемам реализации оказался китайский SITRAK (1714 проданных грузовиков), а тройку лидером замкнул еще один бренд из КНР — Shacman (1408 единиц). В топ-5 попали в общей сложности четыре китайских производителя. Так, четвертую строчку занял FAW (1117 грузовиков), а пятую — Dongfeng (702 штуки), резюмировали эксперты.

Лидирующие позиции китайских брендов грузовиков на российском рынке объясняются в первую очередь уходом из РФ ряда крупнейших западных производителей. В первой половине июня 2024 года газета «Коммерсантъ» сообщила о начале процедуры ликвидации компании «Скания-Питер», являющейся дочерним предприятием шведского автоконцерна Scania CV Aktiebolag. В список основных задач российского подразделения входили производство и продажа грузовиков под брендом Scania.

Весной 2022 года о прекращении поставок транспортных средств в Россию объявил еще один шведский автоконцерн, выпускающий грузовики, — Volvo. Поводом для такого решения стало начало боевых действий на Украине.