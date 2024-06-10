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14:38, 10 июня 2024Экономика

Шведский автогигант начал ликвидацию дочерней компании в России

«Ъ»: шведский автоконцерн Scania начал процесс ликвидации фирмы «Скания-Питер»

Фото: Dmitry Mishin / Unsplash

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Скания-Питер», являющееся дочерним предприятием шведского автоконцерна Scania CV Aktiebolag, начало процесс ликвидации с 4 июня. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Уточняется, что деятельность российского подразделения шведского автогиганта подразумевала производство и продажу грузовиков под брендом Scania. Кроме того, предприятие занималось импортом комплектующих и запчастей для них. Помимо этого, под его контролем находился завод «Трак Продакшн Рус». В его деятельность входил выпуск грузовиков в Шушарах методом крупноузловой сборки.

Российская «дочка» Scania перестала приносить выгоду еще в 2023 году. За 12 месяцев суммарные доходы «Скания-Питер» сократились на 99 процентов в сравнении с показателем 2022-го. В свою очередь, чистый убыток предприятия за прошлый год составил в общей сложности 136,8 миллиона рублей. Для сравнения, по итогам досанкционного 2021-го компания заработала в России более 3,4 миллиарда рублей, а ее чистая прибыль вплотную приблизилась к отметке в 76,3 миллиона.

Два года назад Scania прекратила поставки автомобилей и запчастей на российский рынок, аналогичные санкции в отношении РФ ввел и другой шведский автоконцерн — Volvo Cars. Ранее «Коммерсантъ» сообщал о намерении российского концерна ВКО «Алмаз-Антей» начать выпуск грузовиков под маркой БАЗ на производственной площадке в Шушарах. На ней ранее производились тягачи Scania и MAN.

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