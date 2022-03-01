Volvo и Scania приостановили продажу автомобилей в России

Некоторые шведские компании, в числе которых Volvo Cars и Scania, сообщили о временной приостановке ведения бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Отмечается, что Volvo Cars решил приостановить продажи новых автомобилей в России из-за потенциальных рисков, которые могут возникнуть из-за торговли со страной. Также не решение компании повлияли антироссийские санкции США и ЕС. Scania, в свою очередь, временно перестала поставлять в Россию машины и запчасти. Их решение также связано с начавшейся спецоперацией России в Донбассе.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не считают санкции против России самоцелью. Штаты готовы как ужесточить, так и ослабить ограничения. Он отметил, что экономические санкции против России «призваны оказать давление» на нее, чтобы она «поступила правильно» и разрешила конфликт на Украине.