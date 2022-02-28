В США назвали условие для смягчения санкций против России

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не считают санкции против России самоцелью. Штаты готовы как ужесточить, так и ослабить ограничения, сообщает РИА Новости.

Прайс отметил, что экономические санкции против России «призваны оказать давление» на нее, чтобы она «поступила правильно» и разрешила конфликт на Украине. Он назвал условие для смягчения ограничений: по словам представителя Госдепа, это возможно при деэскалации на Украине.

«Если это произойдет, меры будут соответствующим образом откалиброваны. Если это не произойдет, если Россия продолжит эскалацию, меры будут тоже соответствующим образом откалиброваны. Мы готовы эскалировать дальше, мы готовы к калибрации в обратном направлении», — подчеркнул он.

Кроме того, представитель Госдепа назвал санкции средствами достижения цели. Он добавил, что США стремятся разрешить ситуацию на Украине. «Мы хотим видеть деэскалацию», — отметил Прайс. Однако США не видят признаков того, что Россия готова двигаться в эту сторону.

Ранее США ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и ряда других членов Совбеза России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ограничения против российского президента «беспрецедентной ценой» за спецоперацию в Донбассе.