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США ввели санкции против Путина и Лаврова

США ввели санкции против Путина, Лаврова и других членов Совбеза России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России, включая министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом говорится в распространенном заявлении Минфина Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

«Сегодня США в координации с союзниками и партнерами продолжили давать решительный ответ на необоснованное, неспровоцированное и заранее спланированное вторжение России на Украину и ввели санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», — сказано в документе.

Ранее о намерении ввести санкции против российских президента и министра иностранных дел заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Однако, он признал, что санкции против Путина имеют лишь символическое значение, так как вряд ли у него имеется какая-либо собственность в Канаде.

Марина Совина
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