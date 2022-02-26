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Блинкен назвал «беспрецедентной ценой» санкции против Путина

Блинкен назвал санкции против Путина «беспрецедентной ценой» за спецоперацию в Донбассе
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о санкциях против президента России Владимира Путина, назвал их «беспрецедентной ценой» за спецоперацию в Донбассе, отметив, что Москва не оценила добрые намерения США на переговорах по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

«США устанавливают беспрецедентную цену за жестокую и не спровоцированную атаку на людей Украины для президента Путина и его окружения. Путин отверг добрую волю и усилия США и союзников, направленные на поиск ответа на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог и на избежание ненужного конфликта и человеческих страданий», — заявил Блинкен.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, соответствующее решение примет министр финансов США Джанет Йеллен.

Марина Совина
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