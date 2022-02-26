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США введут санкции против Российского фонда прямых инвестиций

Белый дом сообщил, что США намерены ввести блокирующие санкции против РФПИ

Фото: Pixabay

США намерены ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), об этом сообщила в Twitter официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующее решение примет министр финансов США Джанет Йеллен.

Псаки добавила, что РФП функционирует как «суверенный фонд национального благосостояния, который должен привлекать капитал в российскую экономику в секторах с высоким ростом».

Ранее Минфин США сообщил, что Соединенные Штаты ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России.

Марина Совина
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