КамАЗ попробовал продать свои тягачи через маркетплейсы

КамАЗ начал продавать через Ozon седельные тягачи по цене 8,35 миллиона рублей

Крупнейший российский производитель грузовиков КамАЗ разместил на маркетплейсе Ozon седельный тягач КамАЗ 54902-764-49. Его стоимость составляет 8,35 миллиона рублей, что на 50 тысяч дороже, чем на официальном сайте, сообщает РИА Новости.

В самой компании, комментируя такую попытку, объяснили ее экспериментом для расширения онлайн-продаж. О первых результатах эксперимента не сообщалось.

Предприятие предлагает покупателям на площадке доставку до пункта выдачи, причем ее стоимость различается. Если в Москве и Подмосковье заплатить придется 90 тысяч рублей, то в Нижнем Новгороде — всего 50 тысяч. При этом для Казани, которая ближе к производителю, чем Нижний Новгород, доставка обойдется дороже — 80 тысяч рублей.

Ранее предприятие сообщило, что по итогам первых девяти месяцев года его чистый убыток по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) достиг 3,831 миллиарда рублей, в том время как годом ранее прибыль составляла 15,819 миллиарда.

Выручка упала на 7,5 процента, до 228,765 миллиарда рублей, а валовая прибыль в два раза, до 15,5 миллиарда. Убыток от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли в 17 миллиардов в прошлом году.

За первые полгода продажи КамАЗа снизились почти на 20 процентов в годовом выражении, до 18,46 тысячи единиц. Отдельно продажи грузовиков сократились на 22 процента.