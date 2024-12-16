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18:09, 16 декабря 2024Экономика

КамАЗ попробовал продать свои тягачи через маркетплейсы

КамАЗ начал продавать через Ozon седельные тягачи по цене 8,35 миллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: OZON

Крупнейший российский производитель грузовиков КамАЗ разместил на маркетплейсе Ozon седельный тягач КамАЗ 54902-764-49. Его стоимость составляет 8,35 миллиона рублей, что на 50 тысяч дороже, чем на официальном сайте, сообщает РИА Новости.

В самой компании, комментируя такую попытку, объяснили ее экспериментом для расширения онлайн-продаж. О первых результатах эксперимента не сообщалось.

Предприятие предлагает покупателям на площадке доставку до пункта выдачи, причем ее стоимость различается. Если в Москве и Подмосковье заплатить придется 90 тысяч рублей, то в Нижнем Новгороде — всего 50 тысяч. При этом для Казани, которая ближе к производителю, чем Нижний Новгород, доставка обойдется дороже — 80 тысяч рублей.

Ранее предприятие сообщило, что по итогам первых девяти месяцев года его чистый убыток по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) достиг 3,831 миллиарда рублей, в том время как годом ранее прибыль составляла 15,819 миллиарда.

Выручка упала на 7,5 процента, до 228,765 миллиарда рублей, а валовая прибыль в два раза, до 15,5 миллиарда. Убыток от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли в 17 миллиардов в прошлом году.

За первые полгода продажи КамАЗа снизились почти на 20 процентов в годовом выражении, до 18,46 тысячи единиц. Отдельно продажи грузовиков сократились на 22 процента.

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