КамАЗ сообщил об убытке в несколько миллиардов рублей

Чистый убыток КамАЗа по РБСУ за девять месяцев достиг 3,831 миллиарда рублей

По итогам первых девяти месяцев года чистый убыток крупнейшего в России производителя грузовиков ПАО «КамАЗ» достиг 3,831 миллиарда рублей, в том время как годом ранее прибыль составляла 15,819 миллиарда. Об этом со ссылкой на отчет по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) пишет РИА Новости.

Компания также сообщила о сокращении выручки на 7,5 процента, до 228,765 миллиарда рублей, и валовой прибыли в два раза, до 15,5 миллиарда. Убыток от продаж составил 1,041 миллиарда рублей против прибыли в 17 миллиардов в прошлом году.

За первые шесть месяцев 2024 года продажи КамАЗа снизились почти на 20 процентов в годовом выражении, до 18,46 тысячи единиц. Отдельно продажи грузовиков упали на 22 процента, а автобусов — на два процента.

Крупнейшим акционером ПАО «КамАЗ» является «Ростех». В мае глава госкорпорации Сергей Чемезов поддержал резкое повышение утилизационного сбора на автомобили, указывая, что в противном случае продукция российских предприятий не сможет выдержать ценовой конкуренции с импортом, в первую очередь китайским.

Инициативу реализовали с 1 октября. В конце месяца Чемезов на заседании Совета Федерации предупредил об угрозе банкротства, нависшей надо большинством предприятий из-за высоких ставок по кредитам, которые зависят от ключевой ставки Центробанка. Спустя несколько дней регулятор поднял ставку с 19 до 21 процента.