Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

По состоянию на начало 2025 года на российских складах скопилось порядка 500 тысяч новых автомобилей. Масштабы затоваривания раскрыл глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Речь идет в том числе о новых автомобилях, ввезенных в Россию при помощи альтернативного импорта. Накопившихся объемов, по мнению эксперта, хватит на 3-4 месяца активных продаж. При этом к настоящему времени масштабы затоваривания могут быть еще больше, добавил он. «Склады продолжают пополняться новыми автомобилями», — резюмировал Целиков.
Одной из главных угроз для российских дилерских центров он назвал риски увеличения стоковых объемов машин. В этом случае рентабельность бизнеса может упасть. «Главное, чтобы сток постепенно сокращался, а не увеличивался», — заключил глава «Автостата».
Ранее РБК со ссылкой на источник сообщало о еще больших масштабах затоваривания на российском авторынке. Собеседник издания уточнял, что к началу 2025 года на складах в РФ скопились рекордные 700 тысяч новых автомобилей. При этом отечественных и иностранных автомобилей у автодилеров оказалось примерно поровну — 52 и 48 процентов соответственно. В то же время Целиков не согласился с подобной оценкой и заявил, что подавляющую часть затоваренных машин составляют китайские модели (400 тысяч против 100 тысяч российских).