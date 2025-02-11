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11:46, 11 февраля 2025Экономика

Масштабы затоваривания на российском авторынке оценили

Глава «Автостат» Целиков: На складах в России скопилось около 500 тыс. машин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По состоянию на начало 2025 года на российских складах скопилось порядка 500 тысяч новых автомобилей. Масштабы затоваривания раскрыл глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Речь идет в том числе о новых автомобилях, ввезенных в Россию при помощи альтернативного импорта. Накопившихся объемов, по мнению эксперта, хватит на 3-4 месяца активных продаж. При этом к настоящему времени масштабы затоваривания могут быть еще больше, добавил он. «Склады продолжают пополняться новыми автомобилями», — резюмировал Целиков.

Одной из главных угроз для российских дилерских центров он назвал риски увеличения стоковых объемов машин. В этом случае рентабельность бизнеса может упасть. «Главное, чтобы сток постепенно сокращался, а не увеличивался», — заключил глава «Автостата».

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщало о еще больших масштабах затоваривания на российском авторынке. Собеседник издания уточнял, что к началу 2025 года на складах в РФ скопились рекордные 700 тысяч новых автомобилей. При этом отечественных и иностранных автомобилей у автодилеров оказалось примерно поровну — 52 и 48 процентов соответственно. В то же время Целиков не согласился с подобной оценкой и заявил, что подавляющую часть затоваренных машин составляют китайские модели (400 тысяч против 100 тысяч российских).

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