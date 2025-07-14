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12:05, 14 июля 2025Экономика

В России спрогнозировали оживление продаж машин

«Автостат»: Продажи новых машин в РФ в июле могут вырасти до 93-100 тысяч штук
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей на российском рынке могут заметно увеличиться в сравнении с июньским показателем. О вероятном оживлении реализации транспортных средств во втором летнем месяце сообщает «Автостат» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

Замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, в частности, считает, что в июле продажи на внутреннем рынке достигнут 93-94 тысяч единиц. Для сравнения, в июне показатель находился на отметке в 90,1 тысячи. Эксперт полагает, что рост во втором месяце лета будет плавным, а не резким.

Глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий дал более оптимистичный прогноз. Согласно его ожиданиям, в июле в России будут проданы в общей сложности 95-100 тысяч новых автомобилей. Подобной динамике, отметил эксперт, поспособствует в том числе усиление программ поддержки клиентов со стороны дилерских центров.

В то же время одним из тормозящих прирост продаж новых машин в России факторов в июле может выступить традиционная отпускная пора. На этом фоне глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что оживление продаж во втором летнем месяце будет все же небурным. Вероятный прирост он оценил в пять процентов в месячном выражении.

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Ранее российские автодилеры спрогнозировали сохранение среднемесячных объемы продаж новых автомобилей в России во второй половине 2025 года. Согласно их ожиданиям, показатель в июле-декабре составит в среднем 85-120 тысяч штук.

В целом же по итогам всего года в агентстве «Автостат» ожидают падение реализации на 10-30 процентов. На ситуацию с продажами на внутреннем рынке все больше влияние оказывает эффект от регулярного повышения утильсбора, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и общего удорожания авто. На этом фоне аналитики Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили откат рынка к показателям девятилетней давности.

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