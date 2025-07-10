Дан прогноз продаж машин в России во второй половине года

«Автостат»: В июле-декабре среднемесячные продажи авто составят 85-120 тыс. штук

Во второй половине 2025 года среднемесячные объемы продаж новых автомобилей в России будут слабо отличаться от аналогичного показателя в январе-июне. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на прогноз опрошенных участников рынка.

Глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий ожидает среднемесячную реализацию машин в июле-декабре на уровне в 85-100 тысяч единиц. При оптимистичном раскладе, добавляет гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, показатель может составить 100-120 тысяч штук в сентябре-декабре. Руководитель ГК «Автодом» Андрей Ольховский, в свою очередь, ожидает результат чуть выше 100 тысяч единиц в месяц.

Таким образом, аналитики прогнозируют совокупные объемы продаж на российском авторынке по итогам 2025 года в диапазоне 1,05-1,15 миллиона единиц. Это в целом соответствует негативному прогнозу экспертов «Автостата». При наихудшем сценарии, полагают они, реализация на внутреннем рынке по итогам года просядет на 30 процентов и составит 1,1 миллиона штук. В этом случае спад составит 30 процентов.

На ситуацию с продажами на российском авторынке, сходятся во мнении аналитики, все большее влияние оказывает ряд факторов, включая негативный эффект от регулярного повышения утильсбора, жесткой денежно-кредитной политики Центробанка и общего удорожания машин. По итогам первой половины года реализация новых легковушек в РФ, по данным Минпромторга, просела на 26 процентов, до 526 698 единиц. Выправить динамику в июле-декабре с учетом вышеперечисленных факторов вряд ли удастся, утверждают эксперты. Аналитики Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключают, что в 2025-м рынок может откатиться до показателей девятилетней давности.