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14:49, 4 июля 2025Экономика

В России резко понизили прогноз продаж легковушек

«Автостат» понизил базовый прогноз продаж легковушек в России до 1,25 млн штук
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В базовом сценарии суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года рискуют сократиться на 20 процентов в сравнении с показателем за 2024-й и опустятся до отметки в 1,25 миллиона единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз «Автостата».

При благоприятном стечении обстоятельств реализация может просесть на 10 процентов, до 1,4 миллиона единиц, а при пессимистичном раскладе — на 30 процентов, до 1,1 миллиона штук. Предыдущая оценка подразумевала спад на 12, 5 и 20 процентов соответственно — до 1,38, 1,49 и 1,25 миллиона единиц.

К позитивным факторам, которые могут оказать влияние на внутренний рынок, аналитики отнесли потребительский потенциал, обеспеченный высокими доходами отдельных категорий населения, активное продвижение со стороны дилеров и автоконцернов, а также госпрограммы льготного автокредитования и лизинга. К негативным эксперты причислили снижение доступности автозаймов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, высокую инфляцию и регулярную индексацию утильсбора.

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Последние начинают оказывать все большее воздействие на динамику автомобильных продаж в России. По данным Минпромторга, за первую половину 2025 года в стране продали только 607 478 новых транспортных средств. Достигнутый результат оказался на 28 процентов меньше, чем за тот же период 2024-го. Не удалось выправить реализацию даже в июне, показатели которого традиционно превышают майские. В этом году ситуация оказалась противоположной.

В целом по итогам 2025 года эксперты ожидают падения продаж новых машин в России на 10-25 процентов. Аналитики Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, не исключили откат рынка к показателям девятилетней давности.

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