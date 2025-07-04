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08:37, 4 июля 2025Экономика

Ситуация на российском авторынке оказалась хуже прогнозов

«Автостат»: Продажи новых машин в РФ не смогли вырасти в июне вопреки прогнозам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Суммарные объемы продаж новых автомобилей в России не смогли вырасти в июне, несмотря на прогнозы экспертов. О том, что ситуация на внутреннем авторынке оказалась хуже ожиданий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата».

Ряд аналитиков полагали, что начало летнего сезона сможет подхлестнуть спрос на новые автомобили в России, однако этого не произошло. По итогам июня реализация машин на внутреннем рынке просела на 1,2 процента в сравнении с майским показателем и не смогла превысить отметку в 100 тысяч единиц.

За это время в стране смогли продать только 90,12 тысячи новых машин. Достигнутый результат оказался на 27,6 процента меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Как правило, отмечали эксперты, июньские продажи выше майских из-за большого количества праздничных дней. Однако в этом году ситуация оказалась иной.

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Наращиванию спроса, объяснил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, помешал ряд факторов. К числу основных причин июньского спада продаж он отнес недоступность автозаймов на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) и общее удорожание новых машин. В результате внутренний рынок фактически вышел «на плато», подчеркнул глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. «Результаты кардинально не будут отличаться от месяца к месяцу», — резюмировал он.

О кризисной ситуации на российском авторынке ранее сообщил Минпромторг. По данным ведомства, по итогам первой половины 2025 года резкое падение продаж было отмечено во всех ключевых сегментах — от легковушек до грузовиков. Наибольший же спад продемонстрировала реализация автобусов, просев год к году на 54 процента. Продажи легковых машин за отчетный период сократились на 26 процентов.

В целом за январь-июнь в России было куплено в общей сложности 607 478 новых транспортных средств. Спад в годовом выражении составил 28 процентов. По итогам всего года, прогнозируют эксперты, стоит ожидать сокращение на 10-25 процентов в том числе из-за регулярного повышения утильсбора. Аналитики Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, не исключают, что в 2025-м рынок может откатиться до показателей девятилетней давности.

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