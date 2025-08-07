Ценовая политика китайских автогигантов в России оказалась неожиданной

Autonews: Chery, GAC и Omoda повысили цены на свои машины вопреки падению продаж

Ряд китайских автопроизводителей повысил цены на свои машины в России вопреки наблюдающемуся на рынке затяжному падению продаж. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на результаты собственного анализа.

Так, концерн Chery поднял ценники на все модели, представленные на российском рынке. Кроссовер Tiggo 7 Pro Max в основных комплектациях подорожал на 20 тысяч рублей и в настоящее время стоит 2,56-3,18 миллиона рублей в зависимости от версии. Tiggo 7L 2024 года выпуска теперь обойдется клиентам на 20-30 тысяч рублей дороже, чем прежде. Стоимость этих кроссоверов в комплектациях Prime, Ultra, Active (4WD) и Prime (4WD) увеличилась до 2,78-2,98 миллиона рублей, а версия Ultra (4WD) подорожала до 3,16 миллиона рублей.

Производитель GAC поднял ценники на модель GS3 во всех комплектациях на 150 тысяч рублей. Теперь версия GS стоит примерно 2,45 миллиона рублей, GB — около 2,6 миллиона, GB-R — 2,65 миллиона, GL — 2,8 миллиона, а GL-R — 2,85 миллиона. Руководство Omoda также пересмотрело стоимость своих машин в России в сторону повышения. В настоящее время модель C5 в комплектациях Drive, Active и Supreme обойдется покупателям в 2,53 миллиона, 2,68 миллиона и 2,88 миллиона рублей соответственно.

Подобная ценовая политика китайских автоконцернов выглядит неожиданной на фоне проблем с реализацией их машин в России. Только за первый квартал 2025 года продажи «большой четверки» (Haval, Chery, Geely и Changan) в РФ просели в среднем на 31 процент. На этом фоне в стране начали массово закрываться дилерские центры автопроизводителей из КНР. В январе-марте в РФ прекратили деятельность в общей сложности 213 автосалонов.

Справиться с проблемой масштабного затоваривания пока также не получается. К началу июля нераспроданными в РФ оставались суммарно порядка 430-450 тысяч автомобилей, большая часть которых — китайские. Решить трудности дистрибьюторам не удалось даже за счет внушительных скидок, которые в некоторых случаях достигали миллиона рублей. На этом фоне аналитики прогнозируют снижение продаж китайских машин в России в среднем на 15-17 процентов.