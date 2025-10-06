Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 6 октября 2025Экономика

Обрушились два сегмента российского авторынка

АЕБ: Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 20 %
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В сентябре 2025 года в России упали продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то реализация этих транспортных средств снизилась на 20 процентов и достигла 126,582 тысячи единиц. С января по сентябрь 2025 года продажи сократились на 23 процента и составили 922,429 тысячи штук.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2025 года суммарные объемы продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) на российском рынке сократились на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. За первый месяц осени было продано 7,8 тысячи легких коммерческих автомобилей. Лидером среди брендов в этом сегменте стал отечественный концерн «ГАЗ», на долю которого пришлось более половины (50,4 процента) продаж.

По итогам первых восьми месяцев суммарные объемы продаж новых автомобилей в России сократились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости