Обрушились два сегмента российского авторынка

АЕБ: Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 20 %

В сентябре 2025 года в России упали продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то реализация этих транспортных средств снизилась на 20 процентов и достигла 126,582 тысячи единиц. С января по сентябрь 2025 года продажи сократились на 23 процента и составили 922,429 тысячи штук.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2025 года суммарные объемы продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) на российском рынке сократились на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. За первый месяц осени было продано 7,8 тысячи легких коммерческих автомобилей. Лидером среди брендов в этом сегменте стал отечественный концерн «ГАЗ», на долю которого пришлось более половины (50,4 процента) продаж.

По итогам первых восьми месяцев суммарные объемы продаж новых автомобилей в России сократились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.