15:21, 2 сентября 2025Экономика

Продажи новых машин в России рухнули

Минпромторг: Продажи новых машин в России снизились на 25 % в январе-августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

По итогам первых восьми месяцев суммарные объемы продаж новых автомобилей в России сократились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком падении реализации сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

Всего за отчетный период в стране продали 877,6 тысячи новых машин. Резкое падение реализации было зафиксировано во всех основных сегментах. Так, продажи новых легковушек в январе-августе просели на 23 процента, до 768,2 тысячи штук, легковых коммерческих авто (LCV) — на 21 процент (до 66,4 тысячи).

Самое стремительное падение было отмечено в сегменте грузовиков. С начала года в России продали только 35,96 тысячи единиц подобного вида транспортных средств, снижение в годовом выражении составило 56 процентов. Реализация новых автобусов за это время сократилась на 49 процентов, до 7 тысяч единиц.

Резкое снижение спроса на новые транспортные средства в России аналитики объясняют рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они относят негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ), сделавшей автозаймы недоступными для значительной части населения, а также эффект от регулярного повышения утильсбора. Последнее, в частности, привело к общему удорожанию машин в стране.

На этом фоне эксперты прогнозируют падение продаж новых автомобилей в РФ на 10-25 процентов по итогам 2025 года. Представители же Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката российского авторынка к показателям девятилетней давности.

