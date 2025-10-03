Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:05, 3 октября 2025Экономика

В России заметно упали продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи легких коммерческих автомобилей упали на 14 % в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам сентября 2025 года суммарные объемы продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) на российском рынке сократились на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном падении спроса на этот вид машин сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За первый месяц осени в стране реализовали 7,8 тысячи легких коммерческих автомобилей, уточнили эксперты. Лидером среди брендов в этом сегменте российского авторынка за отчетный период оказался отечественный концерн «ГАЗ», на долю которого пришлось более половины (50,4 процента) продаж — 3914 экземпляров.

В тройку лидеров по этому показателю вошли еще две российские марки. LCV производства Lada в сентябре разошлись тиражом в 1366 единиц. Концерн «УАЗ», в свою очередь, за это время успел продать на внутреннем рынке 710 легковых коммерческих автомобилей. В топ-5 также оказались бренды Sollers (669 штук), занявший четвертую строчку, и Foton (244), замкнувший пятерку лидеров.

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Негативная динамика продаж фиксируется не только в сегменте LCV. По итогам первых девяти месяцев, по данным аналитического агентства «Автостат», совокупная реализация новых легковушек на российском рынке сократилась на 22 процента год к году и опустилась до отметки в 895 923 единицы.

По итогам всего 2025-го, прогнозируют эксперты, авторынок РФ сократится на 10-25 процентов. Подобной динамике поспособствует ряд факторов, включая регулярное повышение повышение утильсбора, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, снижение доступности автозаймов и общее подорожание новых машин в стране. На этом фоне аналитики Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не исключили отката продаж авто на внутреннем рынке к показателям девятилетней давности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке спецназами США и Финляндии операции против России

    «Крылья Советов» объявили о переходе 75-летнего футболиста

    Военкор рассказал о продвижении «Востока» на запад

    Названы цели массированного удара по украинским объектам

    Пожаловавшийся на маленькую пенсию Лоза высказался о своих гонорарах

    Популярный альпинист полез на отвесную скалу после закрытия сезона, сорвался и не выжил

    В России заметно упали продажи одного вида машин

    Переставшего дышать российского бойца СВО реанимировали на борту самолета

    В российском городе обезвредили банду подростков-домушников

    Раскрыты последние планы пропавшей почти неделю назад российской семьи с ребенком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости