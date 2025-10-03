Продажи новых автомобилей в России обрушились

«Автостат»: В 2025 году продажи новых автомобилей в России упали на 22 процента

С января по сентябрь продажи новых автомобилей в России упали на 22 процента. Об обрушении показателей сообщает агентство «Автостат».

С начала года было продано 895 923 новых легковых автомобиля. Самыми популярными остались российские Lada — по итогам трех кварталов продукция «АвтоВАЗа» заняла долю рынка в 26,5 процента. С начала года было реализовано 237 706 машин марки (минус 25 процентов в годовом выражении). Среди иномарок самым востребованным стал китайский Haval с показателем в 109 716 машин (минус 20 процентов) и долей рынка порядка 12 процентов. В тройку лидеров вошла также китайская Geely с 62 399 проданными автомобилями (минус 45 процентов).

В сентябре по стране продали 122 659 новых легковых машин, снижение составило 19 процентов год к году, за месяц темпы падения увеличились на процентный пункт.

В октябре 2025 года сразу шесть китайских концернов подняли цены на ряд своих автомобилей в России. Haval повысил стоимость кроссовера Jolion на 50 тысяч рублей. Changan повысил ценники Uni-K на 100 тысяч рублей, Uni-S и Uni-T — на 100 тысяч, а модели CS35 Plus и Hunter Plus — на 200 тысяч. Концерн Geely поднял стоимость седана Emgrand во всех пяти комплектациях на 10 тысяч рублей.