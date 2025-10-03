Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:08, 3 октября 2025Экономика

Продажи новых автомобилей в России обрушились

«Автостат»: В 2025 году продажи новых автомобилей в России упали на 22 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

С января по сентябрь продажи новых автомобилей в России упали на 22 процента. Об обрушении показателей сообщает агентство «Автостат».

С начала года было продано 895 923 новых легковых автомобиля. Самыми популярными остались российские Lada — по итогам трех кварталов продукция «АвтоВАЗа» заняла долю рынка в 26,5 процента. С начала года было реализовано 237 706 машин марки (минус 25 процентов в годовом выражении). Среди иномарок самым востребованным стал китайский Haval с показателем в 109 716 машин (минус 20 процентов) и долей рынка порядка 12 процентов. В тройку лидеров вошла также китайская Geely с 62 399 проданными автомобилями (минус 45 процентов).

В сентябре по стране продали 122 659 новых легковых машин, снижение составило 19 процентов год к году, за месяц темпы падения увеличились на процентный пункт.

В октябре 2025 года сразу шесть китайских концернов подняли цены на ряд своих автомобилей в России. Haval повысил стоимость кроссовера Jolion на 50 тысяч рублей. Changan повысил ценники Uni-K на 100 тысяч рублей, Uni-S и Uni-T — на 100 тысяч, а модели CS35 Plus и Hunter Plus — на 200 тысяч. Концерн Geely поднял стоимость седана Emgrand во всех пяти комплектациях на 10 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    В США заявили о планах Трампа передать Украины новые разведданные

    В аэропорту российского курорта задержались более 20 рейсов

    Луна предсказала отличные торговые отношения России и США

    Завершено расследование уголовного дела в отношении известного российского блогера

    Раскрыты признаки женского алкоголизма

    Момент падения Porsche Cayenne в реку в центре Петербурга попал на видео

    В Раде высказались о чтении Пушкина Путиным

    Шпионский вирус замаскировали под мессенджер

    На российском кладбище разрушили десятки памятников и крестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости