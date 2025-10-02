Китайские концерны массово подняли цены на свои машины в России

Autonews: Сразу 6 китайских концернов подняли цены на свои машины в РФ в октябре

В октябре 2025 года сразу шесть китайских концернов подняли цены на ряд своих автомобилей в России. Об этом сообщает отраслевой портал Autonews со ссылкой на результаты собственного анализа.

Haval повысил стоимость кроссовера Jolion, ценник четырех из пяти представленных на российском рынке комплектаций вырос на 50 тысяч рублей. Модель M6 в версии FWD DCT подорожала на столько же, как и H3 в комплектации Premium (2WD). Стоимость H7 в комплектации Elite увеличилась на 100 тысяч рублей, а в версиях Premium и Tech Plus — на 200 тысяч. Changan повысил ценники Uni-K во всех трех версиях на 100 тысяч рублей, Uni-S в двух комплектациях — также на 100 тысяч, как и Uni-T. Модели CS35 Plus и Hunter Plus, в свою очередь, подорожали на 200 тысяч. Концерн Geely поднял стоимость седана Emgrand во всех пяти комплектациях на 10 тысяч рублей.

Производитель внедорожников Tank повысил ценник популярной в России модели 300 в версиях City Adventure и City Premium на 50 тысяч, а компактный кроссовер Omoda C5 стал дороже на 100-150 тысяч. Компания GAC решила отменить прямую скидку в 150 тысяч рублей на переднеприводную модификацию кроссовера GS4 и увеличить саму прайсовую стоимость этой модели. В итоге ее стоимость поднялась почти на 350 тысяч.

Китайские автопроизводители не первый месяц повышают цены на свои автомобили вопреки заметному падению продаж на российском рынке. Подобную политику эксперты называют удивительной с учетом внушительных стоков пылящихся на складах транспортных средств. К началу осени, по оценке экс-главы Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олега Мосеева, нераспроданными в стране числились в общей сложности порядка 300 тысяч машин, подавляющую часть которых составляли иномарки китайского производства.

С учетом общего роста цен на авто в России единственным реальным способом привлечь граждан для дилеров марок КНР остаются субсидированные кредиты со ставками в 6-7 процентов, отмечал глава по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. Однако на фоне неподъемной для значительной части граждан стоимости машин даже подобного рода условия пока не помогли китайским концернам выправить кризисную ситуацию с продажами в России. По итогам 2025 года суммарная реализация иномарок из КНР в стране, прогнозировал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, просядет на 15-17 процентов.