Экономика
15:40, 21 августа 2025Экономика

Китайцы придумали способ избавиться от сотен тысяч пылящихся в России машин

Аналитик ОКБ Филиппов: Дилеры в РФ предлагают автозаймы на авто из КНР под 6-7 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Дилеры китайских автопроизводителей в последнее время стали активно предлагать своим клиентам в России внушительные скидки на новые машины и кредиты по ставке, которая примерно втрое ниже ключевой. Об этом заявил глава по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. Его слова приводит Autonews.

Подобного рода маркетинговые послабления обусловлены в первую очередь стремлением дистрибьютеров поскорее избавиться от сотен тысяч китайских машин, которые продолжают пылиться на российских складах. Эту проблему не удалось решить до сих пор, отметил Филиппов. Дилеры концернов из КНР предлагают клиентам приобрести новую машину в кредит по ставке в 6-7 процентов годовых, пояснил он.

Привлекательные условия уже приносят свои плоды, указывают в ОКБ. Так, по итогам июля 2025 года выдачи автозаймов в России увеличились на 13 процентов в количественном и на 19 процентов в денежном выражениях в сравнении с аналогичными показателями за июнь. За второй летний месяц гражданам одобрили подобного рода кредиты на общую сумму в 158,02 миллиарда рублей. Число выдач за отчетный период достигло 110,53 тысячи. При этом главным драйвером роста выступили займы на покупку новых автомобилей. В этом плане китайские дилеры сыграли важную роль, резюмировали в бюро.

Заметный рост спроса на автозаймы в России также фиксируется на фоне неоднократного снижения ключевой ставки в последние несколько месяцев. Сначала руководство ЦБ понизило планку с рекордных 21 до 20 процентов, а в конце июля — еще на 200 базисных пунктов, до 18 процентов. Ослабление денежно-кредитной политики привело к постепенному снижению рыночных ставок по автокредитам. Тем не менее говорить о полноценном займовом ренессансе в РФ пока преждевременно, сходятся во мнении эксперты. Глава «Скоринг бюро» Олег Лагуткин полагает, что спрос на автокредиты в стране будет расти «крайне постепенно» во второй половине года после обрушения выдач в январе-июне. Более стремительной динамике, по его словам, помешает стоимость новых машин, которая все еще остается заградительной для большинства россиян.

