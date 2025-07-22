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13:55, 22 июля 2025Экономика

Выдача автокредитов в России рухнула

Глава «Скоринг бюро» Лагуткин рассказал о падении выдачи автокредитов в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По итогам первого полугодия выдача кредитов на автомобили в России рухнула в два раза в годовом выражении — с 1,2 триллиона рублей до 570 миллиардов. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

В натуральном выражении падение меньше — с 800 тысяч кредитов до 455 тысяч, что означает снижение средней суммы автокредита по сравнению с прошлым годом с 1,42 миллиона рублей до 1,25 миллиона.

Традиционно хуже всего ситуация складывалась в первые месяцы года. К июню число кредитов выросло с 65 тысяч до 90 тысяч, что все равно заметно хуже, чем год назад.

По словам Лагуткина, падение объема кредитования в автосегменте стало следствием серьезной трансформации самого российского авторынка. В 2025 году продажи новых и подержанных автомобилей серьезно упали, спрос поддерживается большей частью за счет государственных программ.

Высокие ставки по кредитам оказывают дополнительное давление, но снижение ключевой ставки Центробанка в июне почти не повлияло на ситуацию. Автомобили остаются по-прежнему слишком дорогими, так что глава «Скоринг бюро» полагает, что спрос на автокредиты будет расти «крайне постепенно».

Ранее стало известно, что из-за обрушения продаж и переполнения складов крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» задумался о переходе на неполную рабочую неделю. Возможность изменения графика работы руководство компании рассмотрит в начале осени.

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