«АвтоВАЗ»: Осенью компания рассмотрит переход на неполную рабочую неделю

«АвтоВАЗ» задумался о переходе на четырехдневку из-за ситуации на рынке. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

В начале осени компания рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и перехода на неполную рабочую неделю. К соответствующему шагу производителя подталкивает ситуация на российском авторынке: высокая ключевая ставка и ужесточение со стороны Центробанка требований к заемщикам по автокредитам. Наконец, еще одной причиной называют большие объемы поставок автомобилей зарубежного производства, продавцы которых ведут агрессивную ценовую политику.

«В связи с этими условиями АО "Автоваз" в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября 2025 года. Вместе с тем компания подчеркивает, что окончательное решение о введении режима неполной четырехдневной рабочей недели будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов», — пояснили в компании.

«АвтоВАЗ» пообещал принять все меры для обеспечения стабильной работы предприятия, в том числе продолжает активность по разработке и постановке на производство новых моделей и по стимулированию продаж.

Руководство концерна уже приготовилось к резкому спаду продаж автомобилей Lada в этом году. По различным данным суммарные объемы продаж могут обрушиться на 20-25 процентов, если сравнивать с 2024 годом. Как следствие, компания будет вынуждена скорректировать производственный план.