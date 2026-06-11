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21:09, 11 июня 2026Мир

Российский посол назвал крупнейшую ошибку ЕС

Мешков: Отказ от российских энергоресурсов стал крупнейшей ошибкой ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение Европейского союза (ЕС) отказаться от российских энергоресурсов стало крупнейшей ошибкой объединения. Об этом в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

«Крупнейшей ошибкой Евросоюза стал отказ от российских энергоресурсов. Ведь Европа развивалась благодаря дешевой энергии и дешевому газу. Именно это было главным стимулом ее экономического роста и важнейшим конкурентным преимуществом на мировых рынках», — сказал он.

По его словам, со временем европейцы неизбежно зададутся вопросом, кто именно навязал Брюсселю подобную экономическую политику.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о судьбе «Северных потоков». «Достаточно только нажать кнопку, чтобы газ пошел, но для этого нужно решение руководства страны», — констатировал он.

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