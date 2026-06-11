Мадридский «Реал» сообщил о назначении Моуринью на пост главного тренера

Мадридский «Реал» официально объявил о назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера. Об этом сообщается на сайте сливочных.

Контракт 63-летнего специалиста с мадридским клубом рассчитан на три года. Финансовые условия соглашения не уточняются. Португалец присоединится к команде 13 июля — в день начала предсезонной подготовки.

Ранее «Бенфика» cообщила об уходе Моуринью в «Реал». В лиссабонском клубе отметили, что испанская команда выплатила 15 миллионов евро за уход специалиста.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами тренер выиграл чемпионат Испании, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.