Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:42, 10 июня 2026Спорт

«Бенфика» объявила о выкупе Моуринью «Реалом» за 15 миллионов евро

«Бенфика» объявила о выкупе Жозе Моуринью «Реалом» за 15 миллионов евро
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Португальская «Бенфика» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) cообщила об уходе главного тренера Жозе Моуринью в мадридский «Реал».

В лиссабонском клубе отметили, что испанская команда выплатила 15 миллионов евро за уход специалиста, который дал согласие возглавить «Реал». «Бенфика» также поблагодарила Моуринью за работу.

Ранее мадридская команда сообщила об уходе с поста главного тренера Альваро Арбелоа. Он возглавлял «Реал» с января этого года.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридцами тренер выиграл чемпионат Испании, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны. В «Бенфике» португальский специалист работал с сентября 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дагестане рядом с АЗС произошло три взрыва газовой трубы. Местных жителей экстренно эвакуировали. Что известно о происшествии?

    На Украине начали задерживать выдачу загранпаспортов

    В иранском портовом городе прозвучали взрывы

    Кайли Дженнер в расстегнутых джинсах анонсировала новую коллекцию модного бренда

    Женщинам рассказали о правилах близости с партнером с большим пенисом

    Бойцов ВСУ предупредили о новой хитрости российских БПЛА фразой «будет стоить вам жизни»

    Немецкий журналист раскритиковал Каллас после ее заявлений про Россию

    Более 10 человек погибли в результате удара Израиля по Ливану

    «Бенфика» объявила о выкупе Моуринью «Реалом» за 15 миллионов евро

    США начали наносить удары по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok