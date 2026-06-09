«Реал» объявил об уходе Арбелоа с поста главного тренера

«Реал» объявил об уходе Альваро Арбелоа с поста главного тренера

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе Альваро Арбелоа с поста главного тренера команды.

Клуб поблагодарил испанца за работу. «"Реал", который навсегда останется его домом, желает Альваро Арбелоа и всей его семье всего наилучшего на этом новом этапе их жизни», — говорится в заявлении.

29 мая сообщалось, что контракт с «Реалом» до 2029 года подписал португальский тренер Жозе Моуринью. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Арбелоа возглавил «Реал» 12 января. Под его руководством команда не смогла выиграть ни один из турниров, в которых участвовала.