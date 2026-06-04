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14:16, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили альтернативу шестидневке

Директор КРОС Мовсесян: Увеличение рабочей недели не гарантирует роста производительности
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

Вместо увеличения рабочей недели следует более рационально инвестировать в автоматизацию процессов, обучать сотрудников и грамотно распределять задачи между ними. Такую альтернативу шестидневке предложила генеральный директор Компании развития общественных связей (КРОС) Екатерина Мовсесян в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

Если увеличивать часы без изменения процессов, скорее вырастут усталость и скрытые издержки, а не результативность каждого работника. В этом смысле более рациональны инвестиции в автоматизацию, обучение и грамотное распределение задач

Екатерина Мовсесяндиректор Компании развития общественных связей

По ее словам, увеличение рабочей недели не гарантирует роста производительности сотрудников предприятий. Директор указала, что производительность растет в первую очередь благодаря улучшению качества организации труда, технологий и мотивации.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что россиянам следует трудиться шесть дней в неделю по 12 часов. По словам предпринимателя, в условиях ограниченных ресурсов стране необходимо собраться и работать еще больше. Кремль тогда отмечал, что каждый работодатель вправе устанавливать свой рабочий график.

Инициатива миллиардера вызвала общественный резонанс. В частности, в российских профсоюзах указывали, что предложения ввести шестидневную рабочую неделю с трудовыми днями по 12 часов не просчитаны ни экономически, ни политически. В Госдуме подобный способ увеличения производительности труда назвали повышением градуса социальной напряженности и тревожности.

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