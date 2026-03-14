Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:54, 14 марта 2026

Раскрыты подробности о переходе в России к четырехдневной рабочей неделе

Депутат Нилов: Рынок труда со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

В России рынок труда со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, предает РИА Новости.

Он сказал, что допускать какого-либо законодательного серьезного регулирования нельзя, потому что это опасно. Переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным, через диалог, через сближение позиций. По мнению Нилова, рынок сам будет к этому приходить.

Депутат отметил, что останутся те, кто не сможет работать в формате четырехдневной рабочей недели, но будут и те, кто будет это активно использовать. Он добавил, что тема перехода к черетыхневному рабочему формату стала обсуждаемой и по ней приходит много обращений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 30 часов для одного из родителей в многодетной семье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok