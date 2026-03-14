Раскрыты подробности о переходе в России к четырехдневной рабочей неделе

Депутат Нилов: Рынок труда со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе

В России рынок труда со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, предает РИА Новости.

Он сказал, что допускать какого-либо законодательного серьезного регулирования нельзя, потому что это опасно. Переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть постепенным, через диалог, через сближение позиций. По мнению Нилова, рынок сам будет к этому приходить.

Депутат отметил, что останутся те, кто не сможет работать в формате четырехдневной рабочей недели, но будут и те, кто будет это активно использовать. Он добавил, что тема перехода к черетыхневному рабочему формату стала обсуждаемой и по ней приходит много обращений.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 30 часов для одного из родителей в многодетной семье.