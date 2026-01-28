В Госдуме предложили особый рабочий график для многодетных родителей

В Госдуме предложили работать многодетным родителям 30 часов в неделю

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 30 часов для одного из родителей в многодетной семье. С инициативой выступили депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким.

По мнению авторов идеи, такая мера поможет родителям лучше совмещать работу и воспитание детей. В ЛДПР считают, что снижение нагрузки может также положительно сказаться на демографической ситуации в стране.

Леонид Слуцкий отметил, что далеко не все семьи могут позволить себе помощь со стороны. «Не все могут нанять няню, обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам или оставить работу и полностью посвятить себя воспитанию детей. Решить эту проблему смогло бы сокращение рабочей недели», — пояснил он.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 28 января. В случае принятия нормы один из родителей в многодетной семье сможет официально работать по сокращенному графику.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что со временем Россия перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но на данный момент это невозможно.