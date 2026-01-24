Реклама

14:20, 24 января 2026

В России допустили переход на четырехдневную рабочую неделю

Депутат Бессараб: Со временем Россия перейдет к четырехдневной рабочей неделе
Алена Шевченко
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Со временем Россия перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но на данный момент это невозможно, считает член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«На данный момент мы к этому не готовы. Потому что все эти эксперименты нужно вводить при стабилизации экономики, а мы находимся сейчас под гнетом более 32 тысяч западных санкций. У нас идет СВО. У нас оборонка, да и не только оборонка, но и многие другие производства работают 24 на 7 в три смены», — отметила Бессараб.

Депутат объяснила, что переход на четырехдневную рабочую неделю создаст дополнительную нагрузку на экономику.

«Но то, что со временем мы к этому придем, я это даже не подвергаю сомнению. Потому что искусственный интеллект все больше вовлекается в нашу повседневную и производственную жизнь. Со временем роботизация и цифровизация производства приведут нас к тому, что работать мы будем меньше», — заключила она.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники. Рабочих же дней будет 247, добавила она.

