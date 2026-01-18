Реклама

Россия
02:47, 18 января 2026Россия

Россиянам назвали количество выходных дней в 2026 году

Эксперт РАНХиГС Подольская: Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники, рабочих дней будет 247. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Согласно производственному календарю, в 2026 году предусмотрено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней», — заявила собеседница агентства.

Макарова подчеркнула, что в 2026 году выходные и рабочие дни распределятся примерно как один к двум. При этом ежегодный оплачиваемый отпуск в расчет не входит, а значит, общее время покоя может стать длиннее еще как минимум на 28 дней.

Ранее сообщалось, что россиян ожидает короткая неделя в конце февраля. Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, с 24 по 27 февраля россияне будут работать всего четыре дня. Короткая неделя стала возможной за счет переноса и учета праздничного понедельника 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля.

