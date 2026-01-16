Россиянам напомнили о короткой неделе

Реклама

02:49, 16 января 2026Россия

Бессараб: Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя с 24 по 27 февраля
Марина Совина
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россиян ожидает короткая неделя в конце февраля. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что с 24 по 27 февраля россияне будут работать всего четыре дня. Короткая неделя стала возможной за счет переноса и учета праздничного понедельника 23 февраля. В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля.

Всего в 2026 году у россиян будет семь коротких рабочих недель из-за праздников.

Ранее Бессараб сообщила, что в 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели, а в 2027 году ожидается лишь одна такая неделя в ноябре. По ее словам, всего в текущем году россиян ждет 247 рабочих дней и 118 — выходных и праздничных.

