Россия
01:40, 28 декабря 2025Россия

Россиянам рассказали о шестидневных рабочих неделях в 2026 году

Депутат Бессараб: В 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Больше года россиянам не придется работать шесть дней подряд: в 2026 году не будет ни одной шестидневной рабочей недели, а в 2027 году ожидается лишь одна такая неделя в ноябре. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

«2026 год будет сбалансированным и достаточно благоприятным для работающих по соотношению рабочих и выходных и праздничных дней. В предстоящем году не планируется ни одной шестидневной рабочей недели», — сказала Бессараб. Она напомнила, что всего россиян ждет 247 рабочих дней и 118 — выходных и праздничных.

В 2027 году, предварительно, рабочим днем станет суббота, 13 ноября. До этого будет четыре выходных — с 4 по 7 ноября. Однако итоговый производственный календарь на 2027 год появится только в конце 2026 года.

Ближайшие длинные выходные ждут россиян уже в ближайшее время: в честь новогодних праздников выходными будут дни с 31 декабря по 11 января.

