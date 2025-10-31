Экономика
20:10, 31 октября 2025Экономика

В России назвали сроки подорожания машин в два раза

«Автостат»: С начала 2021 года новые автомобили в России подорожали на 86 %
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средняя цена нового легкового автомобиля выросла в России с начала 2021 года к сентябрю текущего на 86 процентов, до 3,34 миллиона рублей, а машины с пробегом подорожали еще сильнее — на 91 процент, до 1,14 миллиона. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» написал в своем Telegram-канале директор агентства Сергей Целиков.

Из представленных им данных следует, что основной рост цен пришелся на первые три года пятилетки. В то же время в 2025-м он замедлился до уровней ниже инфляции, а в случае с подержанными авто даже оказался отрицательным.

«Рост цен на новые автомобили продолжится», — предположил Целиков в связи с динамикой и сроками подорожания. С его точки зрения, при сохранении тренда к началу 2026 года цены на машины могут увеличиться за отчетный период в два раза.

Ранее специалист рассказал, что более двух третей из проданных в январе-августе в России автомобилей с пробегом оказались старше 10 лет, а почти четверть (23,4 процента) — старше 20. За те же пять лет средний возраст легкового авто в России вырос с 13,6 до 15,5 года.

