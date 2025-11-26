Расправу российской школьницы над матерью связали с популярной компьютерной игрой

Убийство школьницей матери в Петербурге связали с игрой Roblox

Учинившая расправу над собственной матерью в Санкт-Петербурге 13-летняя школьница могла спланировать преступление во время игры в компьютерную игру Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В игре она с помощью своего аватара устроила поджог квартиры и наложила на это действо музыку. В итоге получился ролик, где ее альтер-эго танцует в охваченном огнем жилом помещении.

В ночь 26 ноября в полицию поступил звонок от 13-летней девочки, которая сообщила, что неизвестный человек проник в квартиру, расправился с ее матерью, порезал руку школьнице и совершив поджог, а затем скрылся с места происшествия. Прибывшие на место сотрудники полиции не обнаружили никаких следов подозреваемого.

На допросе ученица пятого класса созналась, что учинила расправу над собственной матерью из-за того, что та не давала ей сидеть в социальных сетях. Во время скандала она схватила нож и перерезала 46-летней женщине горло.

