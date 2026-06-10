Roblox заработал в России

Игра Roblox заработала в России без ограничений

Игра Roblox, которую накануне Минцифры и Роскомнадзор предложили разблокировать в России, заработала без ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что платформа стала вновь доступна россиянам после полугодового ограничения доступа.

9 июня стало известно, что Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы разблокировать Roblox в России. Уточнялось, что платформа предоставила ведомствам гарантии ответственного поведения в российском сегменте интернета.

Перед этим сообщалось, что разработчика Roblox оштрафовали в России за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Компанию обязали выплатить восемь миллионов рублей.

Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года. Причиной такого решения стали обнаруженные на платформе материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также с пропагандой ЛГБТ.