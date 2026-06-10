Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 10 июня 2026Интернет и СМИ

Roblox заработал в России

Игра Roblox заработала в России без ограничений
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Vladimka production / Shutterstock / Fotodom

Игра Roblox, которую накануне Минцифры и Роскомнадзор предложили разблокировать в России, заработала без ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что платформа стала вновь доступна россиянам после полугодового ограничения доступа.

9 июня стало известно, что Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы разблокировать Roblox в России. Уточнялось, что платформа предоставила ведомствам гарантии ответственного поведения в российском сегменте интернета.

Перед этим сообщалось, что разработчика Roblox оштрафовали в России за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Компанию обязали выплатить восемь миллионов рублей.

Roblox заблокировали в России в декабре 2025 года. Причиной такого решения стали обнаруженные на платформе материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также с пропагандой ЛГБТ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор показал последствия атаки ВСУ на панораму «Оборона Севастополя»

    Зарубежная авиакомпания собралась побить мировой рекорд самого долгого перелета

    Стало известно о многомиллионном наследстве актрисы Чурсиной

    Нардеп прокомментировал заседание Рады строчками известной украинской песни

    Президент Латвии прокомментировал уничтожение силами НАТО дрона над страной

    Путин высказался об искусственном изменении курса валют

    Назван лучший вид мороженого для спасения в жару

    В российском регионе под тяжестью экскаватора рухнул мост

    Путин оценил возможность снижения ключевой ставки

    Способность Украины создать дешевый аналог ракет для Patriot оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok