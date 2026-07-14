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11:30, 14 июля 2026Путешествия

Туриста нашли бездыханным в автодоме в Турции

Туриста нашли бездыханным в автодоме на парковке у торгового центра в Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

Туриста из Швейцарии нашли бездыханным в автодоме на парковке у торгового центра в Турции. Об этом пишет издание Cumhuriyet.

Трагедия произошла в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции вечером 13 июля. Известно, что 47-летний Йоханнес Мур приехал в страну с семьей.

Родные отправились исследовать древний город, а мужчина остался в автодоме. Вечером они обнаружили его бездыханным. Причину удастся выяснить после проведения вскрытия, полиция начала расследование произошедшего.

Ранее туристка отправилась в Турцию ради увеличения груди и не выжила. После четырехчасового медицинского вмешательства британка начала задыхаться.

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