Туриста нашли бездыханным в автодоме в Турции

Туриста нашли бездыханным в автодоме на парковке у торгового центра в Турции

Туриста из Швейцарии нашли бездыханным в автодоме на парковке у торгового центра в Турции. Об этом пишет издание Cumhuriyet.

Трагедия произошла в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции вечером 13 июля. Известно, что 47-летний Йоханнес Мур приехал в страну с семьей.

Родные отправились исследовать древний город, а мужчина остался в автодоме. Вечером они обнаружили его бездыханным. Причину удастся выяснить после проведения вскрытия, полиция начала расследование произошедшего.

Ранее туристка отправилась в Турцию ради увеличения груди и не выжила. После четырехчасового медицинского вмешательства британка начала задыхаться.