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18:41, 14 июля 2026Спорт

Журова объяснила слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Журова: Плющенко, говоря о деградации российского фигурного катания, неудачно выразился
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила слова тренера Евгения Плющенко, заявившего о деградации фигурного катания в России Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

По мнению Журовой, тренер неудачно выразился и имел в виду другое. «Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали», — отметила Журова.

Ранее на слова Плющенко отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными», — заявила специалист.

Плющенко заявил о деградации российского фигурного катания 11 июля. Он упомянул об этом, объясняя переход сына — Александра Плющенко — в сборную Азербайджана.

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