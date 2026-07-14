Журова объяснила слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Журова: Плющенко, говоря о деградации российского фигурного катания, неудачно выразился

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила слова тренера Евгения Плющенко, заявившего о деградации фигурного катания в России Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

По мнению Журовой, тренер неудачно выразился и имел в виду другое. «Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали», — отметила Журова.

Ранее на слова Плющенко отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными», — заявила специалист.

Плющенко заявил о деградации российского фигурного катания 11 июля. Он упомянул об этом, объясняя переход сына — Александра Плющенко — в сборную Азербайджана.