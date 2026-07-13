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21:40, 13 июля 2026Спорт

Тарасова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Тарасова не согласилась со словами Плющенко о деградации фигурного катания в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова не согласилась с Плющенко. «Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными. Продолжаю так считать и сейчас. Понимаю, что нашим спортсменам и тренерам это дается только нечеловеческими усилиями», — заявила Тарасова.

Она подчеркнула, что отстранение нанесло большой вред целому поколению российского фигурного катания, однако оно не привело к деградации.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов до турниров под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.

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