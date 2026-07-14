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18:40, 14 июля 2026Экономика

Рекордный вывоз российской нефти связали с атаками Украины

Bloomberg: Российские НПЗ стали перенаправлять часть нефти на экспорт из-за атак БПЛА
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Рекордный за последние несколько лет объем вывоза российской нефти во многом обусловлен последствиями участившихся атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg.

В июне среднесуточный экспорт российского сырья достиг максимального значения с 2022 года. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в начале лета показатель вырос на 620 тысяч баррелей в месячном выражении и достиг 5,8 миллиона.

На фоне регулярных атак украинских беспилотников российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали перенаправлять часть сырья на экспорт. Перерабатывать весь объем нефти внутри страны в последнее время стало гораздо труднее с учетом возросших рисков нападений БПЛА и проведения ремонтных работ на ряде крупных НПЗ, отмечают эксперты.

Однако резкое наращивание экспорта вовсе не означает столь же стремительного роста доходов. По итогам июня последний показатель просел почти на 5 миллиардов долларов, до 15,84 миллиарда. Это обусловлено тем, что значительная часть партий сырья стала простаивать в море в условиях усиления контроля со стороны западных стран и рисков попадания под вторичные санкции потенциальных покупателей.

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