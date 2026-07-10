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17:08, 10 июля 2026Экономика

Доходы России от нефтеэкспорта заметно просели

МЭА: Доходы России от нефтеэкспорта упали почти на 5 миллиардов долларов в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам июня суммарные доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов сократились почти на 5 миллиардов долларов в месячном выражении. О заметном падении показателя сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

За отчетный период совокупный доход российских экспортеров от продажи нефти и нефтепродуктов опустился до 15,84 миллиарда долларов, уточнили аналитики.

Падение доходов эксперты зафиксировали вопреки резкому увеличению отгрузок сырья. Так, в июне среднесуточный экспорт российской нефти вырос на 620 тысяч баррелей в сравнении с майским показателем и достиг максимальных с 2022 года 5,8 миллиона. Большие скидки на Urals и эмбарго на поставки за рубеж авиакеросина и бензина не позволили России нарастить доходы от нефтеэкспорта, резюмировали специалисты.

Негативная динамика была зафиксирована и по итогам первой половины года. По предварительной оценке Минфина, за это время нефтегазовые доходы России просели на 22,7 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го и опустились до 3,661 триллиона рублей. К числу основных причин подобной тенденции аналитики отнесли усиливающееся влияние западных санкций, существенно ограничивших доступ российского сырья на глобальный рынок. На ситуацию также повлияло падение мировых цен на нефть в предыдущие периоды, заключили в ведомстве.

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